ButanVac é eficaz também contra variantes, aponta ensaio pré-clínico

publicidade

O Instituto Butantan divulgou nessa quinta-feira resultados dos ensaios pré-clínicos da ButanVac, imunizante contra a Covid-19 produzido pelo laboratório e que está em fase de teste, e a vacina se mostrou eficaz também contra as variantes do SARS-CoV-2 Alfa, Beta e Gama. A Delta foi incluída no estudo mais tarde, já que ainda não estava em circulação no Brasil quando a pesquisa foi feita, e os resultados devem ser divulgados no próximo mês.

Nessa fase da pesquisa, a vacina é aplicada em camundongos e hamsters para ver a se o organismo apresenta resposta imune. Segundo o Instituto, a ButanVac apresentou uma produção potente de anticorpos neutralizantes contra a replicação do vírus causador da Covid, que permitiram a neutralização também das variantes.

Veja Também

O ensaio foi feito com as duas versões do imunizante. A primeira, que será produzida no Butantan, é feita com vírus inativados para administração intramuscular, nos mesmos moldes da vacina da gripe; a segunda versão utiliza vírus vivos e a aplicação é via intranasal, por spray. Atualmente, a vacina está sendo testada em humanos em quatro países: Brasil, México, Vietnã e Tailândia.

A ButanVac usa um vetor viral que contém a proteína Spike do novo coronavírus de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor é o da doença de Newcastle, uma infecção que afeta aves. Ela produzida totalmente em solo brasileiro a partir da inoculação do vetor viral em ovos embrionados de galinhas – mesma tecnologia da vacina contra a gripe.

Ouça: