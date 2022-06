Câmara de Vereadores aprova novo cálculo para tarifa de lotações em Porto Alegre

publicidade

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do Executivo que altera o cálculo de 1,8 para 1,4 para tarifa de lotações.

A proposta original do prefeito Sebastião Melo previa que a tarifa das lotações seria reduzida dos atuais 1,8 para 1,2. Uma emenda apresentada pelo líder do governo, Cláudio Janta (PSD), estabeleceu o 1,4.

O projeto também estabelece que o reajuste será efetuado no máximo uma vez a cada ano, preferencialmente junto com o reajuste dos ônibus. Além disso, caberá à entidade representativa do transporte por lotação formular ou não o pedido anual, se entender ou não a alteração tarifária.

Veja Também