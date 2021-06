Câmara renova contratação emergencial de professores em Porto Alegre

publicidade

Vereadores de Porto Alegre aprovaram, nesta segunda-feira, por unanimidade, o projeto de lei do Executivo que autoriza a prorrogação dos contratos temporários de professores iniciados em 2019, em razão do período de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19.

Com a aprovação, os profissionais terão os contratos prorrogados, a contar do dia a contar de 1º de maio de 2021 até o fim do ano letivo.

De acordo com a justificativa do projeto, um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) apontou que 173 contratos tinham previsão de expirar, em especial em maio e outubro.

Atualmente, há 1.069 vagas de contratos temporários para professores da rede municipal autorizadas pelo Legislativo. Para entrar em vigor, a lei precisa, ainda, ser sancionada pelo prefeito Sebastião Melo.

Emendas

Além do texto aprovado, outras duas emendas foram apresentadas ao projeto, que previam a realização de concurso após o prazo da prorrogação. No entanto, ambas foram votadas em bloco e rejeitadas por 20 votos a 13.