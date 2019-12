Câmera flagra acidente que matou homem na zona Leste de Porto Alegre

publicidade

Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente que vitimou o músico Rodrigo Ramos, de 26 anos, na manhã desta quinta-feira na avenida Bento Gonçalves, na zona Leste de Porto Alegre. A vítima era passageira de um Peugeot 207 que colidiu em uma moto antes de atingir a fachada de uma revenda de veículos no bairro Partenon.

As imagens, obtidas pela Record TV RS, mostram que o Peugeot 207 desgovernou-se após acertar uma moto que trafegava na faixa esquerda da avenida. O motoqueiro chegou a cair, enquanto o carro deslizou de lado até atingir o portão da concessionária.

O motorista do Peugeot sobreviveu ao acidente, mas foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Não há informações sobre as condições do motociclista logo depois da colisão.