Câmera flagra momento em que telhado de posto é arrancado pela força do vento em Osório

O temporal que atingiu boa parte do Rio Grande do Sul fez estragos nessa quinta-feira à noite em um posto de combustíveis localizado em Osório, no Litoral Norte. Uma câmera de monitoramento flagrou o instante em que a cobertura do estabelecimento foi arrancada pela força do vento. Não há relatos de feridos no incidente.

A ação do vento foi registrado por câmeras de monitoramento do entorno. Parte da estrutura ainda está lá e funcionários não chegaram no local. Acompanhe, ao vivo, na @recordrsoficial. pic.twitter.com/KbewCfJxWS — Vivian Leal (@viviandefato) July 29, 2022

Estrago interno após queda de telhado de posto / Foto: Alina Souza

Vídeo mostra estrago em posto de combustíveis após telhado ser arrancado pela força do vento em Osório



Crédito: Alina Souza pic.twitter.com/Zc5S49xtGZ — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 29, 2022

Estrutura ficou destruída após temporal em Osório / Foto: Alina Souza

O temporal registrado não apenas em Osório, como em diversos municípios do Estado, começou com a mudança do tempo na quinta. A semana começou com calor e temperaturas que chegaram perto dos 30ºC em algumas cidades. A partir da chegada de uma frente fria, que trouxe chuve e vento, os termômetros começaram a apresentar marcas mais baixas.

Passada a instabilidade, a sexta-feira deve ser seca e com presença do sol na maioria das regiões do RS. O dia começou com frio e deve terminar da mesma forma. O vento, por vezes moderado, com rajadas no Sul e no Leste gaúcho traz baixa sensação térmica.

De acordo com a MetSul, o frio mais intenso está reservado para as madrugadas deste fim de semana. O amanhecer do sábado será muito frio, com marcas abaixo de 5ºC na maioria das cidades gaúchas. Isso trará geada em um grande número de municípios. No domingo, as mínimas ainda serão baixas, porém mais altas que as do sábado na maior parte do RS.