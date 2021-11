Cães estão desaparecidos após acidente de trânsito na ERS 786, em Tramandaí

publicidade

Três cães permanecem desaparecidos após o acidente de trânsito ocorrido logo após o meio-dia de segunda-feira no km 28 da ERS 786 (Interpraias), em Tramandaí, no Litoral Norte. Um quarto animal já foi encontrado.

Uma campanha de solidariedade organizada por envolvidos com a causa animal foi montada nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira, a ativista Rafaela Fichera conversou com a reportagem do Correio do Povo e divulgou os telefones de contato (51) 99989-4071 e (51) 98524-6979 para quem encontrar os cães perdidos.

Segundo Rafaela Fichera, o vira-lata Bolt foi localizado na praia de Salinas, em Cidreira, mas ainda restam o fox paulistinha Figo, a labradora Lara e a golden retriever Bela. Ela observou que as duas últimas são idosas.

Os cães estavam sendo transportados com outros seis, totalizando dez animais, em uma Volkswagen Kombi. O veículo era dirigido pela dona deles, uma adestradora e protetora dos animais, que ficou ferida e está hospitalizada após o acidente de trânsito. “Eles são como filhos para ela, que vai se recuperar das feridas do corpo mas nunca da alma…”, previu Rafaela Fichera. Quatro cães foram recolhidos no próprio local da ocorrência, mas outros dois tiveram óbito.

No trecho da rodovia, a Kombi e um Peugeot 206 envolveram-se em uma colisão frontal, seguida de capotamento do utilitário na pista. Um passageiro do automóvel também teve ferimentos. O acidente mobilizou o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e o 9º Batalhão de Bombeiros Militar.