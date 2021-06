Cães levam alegria para pacientes internados no Hospital Beneficência Portuguesa

publicidade

Como parte das comemorações dos 151 anos do Hospital Beneficência Portuguesa, o projeto Pet Terapia da UniRitter levou nesta sexta-feira quatro cães para alegria de funcionários e pacientes da instituição de saúde. A ideia da iniciativa foi do serviço de assistência social do hospital. Frida e Jujuba, sem raça definida; Eisen, um ovelheiro gaúcho; e Madalena, uma Bull Dog francesa, fizeram a festa no hospital e tiveram seu dia de celebridade no Beneficência Portuguesa.

A professora Ilusca Sampaio Finger, do curso de Medicina Veterinária, disse que o projeto utiliza animais na visita em instituições de longa permanência de idosos e no contato com pacientes com lesão cerebral grave. "A ideia é trazer afeto para os pacientes que estão internados".

Realizado pela primeira vez no hospital Beneficência Portuguesa, o projeto contou com alunos dos cursos de enfermagem e medicina veterinária. "Vamos aos lugares levar coisas boas e resgatar sentimentos dos pacientes. Utilizamos os animais para tirar um sorriso de quem está num leito hospitalar", ressaltou.

O projeto de extensão Pet Terapia promove a terapia assistida por animais com o objetivo de desencadear o bem-estar em idosos moradores de instituições de longa permanência. Iniciado em 2019, a iniciativa conta na sua equipe com docentes e estudantes da Escola da Saúde da UniRitter, contemplando os cursos de Medicina Veterinária, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Biomedicina e Psicologia. Com a expertise de cada área, a equipe promove melhoras comportamentais, emocionais, físicas, clínicas e cognitivas aos pacientes idosos por meio da interação com os animais.

Em 2020, por conta da pandemia e do isolamento social dos idosos nos lares, houve a adaptação para o modelo digital, que também obteve resultados positivos na vida dos assistidos, que aguardam ansiosos (em ambos os modelos) pelo dia da semana da atividade - que também promove conexão e resgate da afetividade.

A assistente social Maria Cristina Zimmermann, do Hospital Beneficência Portuguesa, disse que a proposta teve o objetivo de amenizar o tempo de permanência hospitalar dos pacientes na instituição de saúde. "Temos a experiência que esse convívio ajuda muito no processo de internação. O paciente fica mais tranquilo nesse encontro com os cachorro", acrescentou.

Segundo Maria Cristina, a convivência dos cães com os pacientes é um momento especial no processo de tratamento porque a pessoa internada se sente acolhida. "O paciente tem uma melhora no seu tratamento nessa convivência com os cães. A questão do afeto é muito estimulada", acrescentou.

Pacientes reagiram bem a visita dos cães na manhã desta sexta-feira - Foto: Alina Souza

No andar térreo do hospital, os cães Madalena, Eisen, Frida e Jujuba fizeram a alegria dos funcionários que trataram de tirar fotos com os pets. "A presença dos animais trouxe muita alegria para quem trabalha no hospital e, especialmente, neste momento em que vivemos uma pandemia", ressaltou a assistente social.

Os cachorros e dois voluntários (já vacinados e que seguiram todos os protocolos de segurança como o uso de máscara e avental visitaram a unidade de internação onde estavam 30 pacientes, e foram até a porta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No Beneficência Portuguesa, que comemora 151 anos no dia 29 de junho, nasceram a cantora Elis Regina, os escritores Luís Fernando Veríssimo e Moacyr Scliar, a escritora Martha Medeiros e o jornalista Lauro Quadros. Para celebrar a data, a instituição de saúde fará uma solenidade (dentro dos protocolos de distanciamento e com o uso de máscara) no dia 29 de junho, às 11hs no hall aberto de entrada do hospital.

Em caso de chuva, o evento será realizado em ambiente interno seguindo os protocolos de distanciamento. A comemoração do aniversário do hospital terá a presença da banda da Brigada Militar, músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) e a presença de autoridades municipais, estaduais e federais.

