Céu encoberto faz dia virar noite e temperatura cair em São Paulo

publicidade

Anoiteceu mais cedo em diversas regiões de São Paulo nesta segunda-feira. Por volta das 16h, o dia virou noite em algumas zonas da capital paulista e fez com que a iluminação das ruas fosse acesa ainda durante a tarde. Os motoristas também tiveram que ligar os faróis dos carros para conseguir trafegar com segurança. A repentina escuridão seguiu as condições climáticas de céu encoberto, garoa e frio na cidade.

Os termômetros apontavam 16°C em Perus, na Zona Norte e 13°C em Parelheiros, no extremo da Zona Sul quando o fenômeno começou a surpreender a população. Por conta do tempo fechado, úmido e da entrada do ar de origem polar, a temperatura apresentou gradual declínio desde as primeiras horas da madrugada quando foi observada a máxima de 17,4°C. Nas próximas horas, o tempo fechado e chuvoso vai continuar. Os ventos proporcionarão maior sensação de frio e áreas de instabilidade que se deslocam do interior para a Capital, provocando chuvas moderadas.

Tendência para os próximos dias:

A propagação de um cavado (área de baixa pressão em altitude) vai provocar chuva com até forte intensidade entre a madrugada e a manhã da terça-feira (20). As precipitações perdem força a partir da tarde e o tempo fechado e úmido determina pequena amplitude térmica. Mínima de 13°C e máxima de 16°C. A quarta-feira começará com predomínio de céu encoberto a nublado e sensação de frio. Entre a madrugada e o início da manhã, a garoa será eventual e durante a tarde ocorrem algumas aberturas de sol. Os termômetros oscilam entre a mínima de 13°C e a máxima de 18°C.