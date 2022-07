Cabo de andaime trava e trabalhadores ficam "pendurados" no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre

publicidade

Um incidente chamou a atenção da vizinhança e dos que passavam pela rua Germano Petersen Júnior, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

Dois os operários faziam a pintura do edifício quando um dos lados do andaime desceu mais rápido do que o outro. A manobra ativou o mecanismo de segurança do equipamento, mas os pintores ficaram presos nas aturas, por quase uma hora.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Antes que os bombeiros chegassem, um morador abriu a janela e permitiu que os operários saíssem em segurança.