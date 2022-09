Cachoeira com água tingida em chá revelação não sofreu impacto, diz governo

publicidade

A Sema-MT (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) informou por meio de uma nota que, durante uma vistoria realizada nesta segunda-feira na Cachoeira Queima-Pé, localizada em Tangará da Serra, no Mato Grosso, não foi constatada alteração visual nos parâmetros físicos da água, como cor e odor, e não houve morte da fauna após o chá de revelação de gênero que pintou a água de azul.

Segundo a secretaria, o responsável pelo evento já foi identificado e será autuado. O valor da multa não foi divulgado. O proprietário da área informou que cedeu o uso do local para um evento. Um dos responsáveis pelo evento compareceu na sede da Sema-MT em Tangará da Serra para prestar esclarecimentos, acompanhado de sua advogada, e afirmou não ter conhecimento que seria lançado algum produto para colorir a água, atribuindo a familiares a responsabilidade.

O responsável apontado já foi identificado e irá comparecer na sede do órgão ambiental para a devida autuação ambiental. A Sema-MT aponta que houve uma conduta em desacordo com a legislação. O decreto federal nº 6.514/2008 define como passível de infração ambiental "lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos".

"As multas e demais penalidades serão definidas e aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto", afirmou a secretaria, por meio de nota. Os valores não foram divulgados.

