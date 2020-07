Cai para 119 mil o número de clientes sem luz no RS

publicidade

Caiu para 119 mil o número de clientes sem energia elétrica, na tarde desta quinta-feira, no Rio Grande do Sul.Desse número, 74 mil consumidores são da área de concessão da CEEE e 45 mil da área que pertence à RGE. Pela manhã, eram 155 mil nessa situação.

Conforme a CEEE, dos locais sem abastecimento, 29 mil estão no Litoral Norte, sendo Imbé com 5 mil, Torres com 3,9 mil e Cidreira e Três Cachoeiras com 2,3 mil em cada município. Na Região Metropolitana, são 20 mil pontos ainda sem energia elétrica, sendo Viamão com 10 mil e Porto Alegre com 7 mil.

Já Região Sul, a CEEE contabiliza 15 mil clientes sem luz, sendo Pelotas com 9 mil e Jaguarão com 3 mil. No Litoral Sul, 5,5 mil pontos, tendo apenas Santa Vitória do Palmar com 4,8 mil. E no Centro Sul, são 4,5 mil sem energia, sendo Barão do Triunfo com 1,5 mil e Cerro Grande do Sul com 1,1 mil.

De acordo com a RGE, são 45 mil clientes que ainda estão sem energia elétrica, a maioria nas regiões do Planalto e Serra. Segundo a RGE, as equipes seguem mobilizadas para restabelecer o serviço, mas salienta que a complexidade dos danos e a dificuldade de acesso em alguns locais comprometem a velocidade do reparo.