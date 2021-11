Cai para 281 mil o número de clientes sem luz no RS

publicidade

Caiu para 281 mil o número de clientes sem energia elétrica em razão do temporal com chuva e fortes ventos registrados nessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. No auge do temporal, 526 mil consumidores ficaram sem luz.

Na área de concessão da CEEE-D Equatorial, 85 mil clientes estão desabastecidos, sendo as cidades mais afetadas Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Guaíba e Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, além de municípios do Centro Sul e Litoral Norte. Na Capitais, os bairros com mais ocorrências são Petrópolis e Menino Deus.

A companhia informou que segue trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes interrompidos após o temporal com chuva e ventos de cerca de 80 km/h (em Canoas, houve registros de picos de ventos de 109km/h) da tarde de ontem (26/11).

Já a RGE confirmou 196 mil clientes ainda sem luz devido a danos na rede elétrica da empresa. Equipes foram mobilizadas para executar os consertos, mas não há previsão para que a situação se normalize.

Como pedir ajuda, em caso de falta de luz:

A CEEE Equatorial atende pelo telefone 0800 721 2333. Clientes sem energia devem enviar um SMS para o 27307, com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia).

No caso da RGE, o cliente deve enviar o código da conta para o número 27350, via SMS. A empresa atende, ainda, pelo 0800 970 0900 e pelo Whatsapp 51 999550002.