Caixa vai analisar garantias apresentadas pela Karagounis para obras no entorno da Arena

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, estiveram nesta terça-feira em Brasília, onde se reuniram com a direção da Caixa Econômica Federal para discutir situação das obras do entorno da Arena. Em encontro com o presidente do banco, Pedro Guimarães, e o secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República. Guimarães afirmou que o Conselho Gestor vai estudar a questão com a maior brevidade possível e analisar as garantias apresentadas pela Karagounis S/A, responsável pela construção de empreendimentos ao lado do estádio.

As garantias definidas em audiência com o Ministério Público, em março, serão submetidas ao Conselho Gestor da Caixa, já que um fundo de investimento do banco tem participação na empresa. A reunião estava marcada com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mase eles tiveram que cancelar sua participação para um encontro com governadores da Amazônia Legal. O procurador-geral do Município, Nelson Marisco, também participou da reunião.

O Grêmio tem como objetivo agilizar as tratativas que possam dar início às obras prioritárias de infraestrutura no bairro Humaitá. Entre as principais melhorias estão previstas a duplicação da avenida A.J. Renner, da avenida Padre Leopoldo Brentano e modificação de trecho da avenida Pedro Boessio, entre outras.

Em abril, uma reunião com membros do clube, da Prefeitura, Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Habitasul e Ministério Público para tratar do tema acabou sem um entendimento após seis horas de conversação. As obras no entorno do estádio gremista foram interrompidas em 2015, quando a OAS, empreiteira responsável pela construção da Arena, entrou em recuperação judicial. Desde então, poder público e entes privados tentam um acordo para a retomada das melhorias no local.