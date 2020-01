Calor de até 39ºC provoca alerta para chuva isolada no RS

publicidade

A segunda-feira será de sol e nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Logo nas primeiras horas do dia, áreas de instabilidade podem trazer chuva isolada na região da Metade Oeste do Estado. Essa instabilidade pode também afetar outras regiões no decorrer do dia. Já a temperatura deve ser de calor intenso com marcas de até 39ºC.

A alta temperatura propicia a possibilidade de algum temporal isolado atingir as regiões do Interior do Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, calor de pelo menos 37ºC a 39ºC são esperadas na Grande Porto Alegre e nas regiões dos Vales. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 37ºC.

O calor deve perder um pouco da força nos próximos dias com a chega de uma rápida chuva, prevista para terça-feira. Entretanto, temperaturas máximas devem ficar acima dos 30ºC.

Mínimas e máximas

Torres 21ºC / 31ºC

Capão da Canoa 22ºC / 32ºC

Caxias do Sul 19ºC / 32ºC

Porto Alegre 21ºC / 37ºC

São Miguel das Missões 21ºC / 33ºC

Erechim 20ºC / 32ºC

Passo Fundo 20ºC / 32ºC

Santa Cruz 22ºC / 37ºC

Uruguaiana 25ºC / 33ºC

Pelotas 21ºC / 34ºC

Chuí 21ºC / 32ºC