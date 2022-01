Calor e falta de chuva afetam abastecimento de água em Porto Alegre

publicidade

As altas temperaturas previstas para o decorrer desta semana aliadas à falta de chuva em Porto Alegre têm prejudicado o abastecimento de água. De acordo com a prefeitura, o sistema Belém Novo, área com déficit já conhecido, já começou a sentir os efeitos do calor. A estação, capaz de tratar até 1,2 mil litros por segundo, está produzindo uma média de 856 litros por segundo.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a atual produção não é suficiente para manter os reservatórios cheios e atender as demandas nas zonas Sul, Extremo Sul, Lomba do Pinheiro e Restinga.

“A estiagem está piorando os sintomas já sentidos nos últimos verões pelo sistema Belém Novo e estamos trabalhando com força máxima para tentar minimizar esses efeitos com as armas que possuímos. Porém, a situação da estiagem supera a nossa capacidade operacional", disse o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Algumas medidas já foram adotadas e envolvem a instalação de comportas para isolar as captações em momentos de maior turbidez do lago Guaíba, a utilização de mergulhadores para melhorar o entorno da captação e manobras de parada das estações de bombeamento para encher os reservatórios e retomar a distribuição. Além dessas medidas, há ainda o planejamento de caminhões-pipa para atender as comunidades que eventualmente sofrerem com a falta de água.

