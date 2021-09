Calor no RS pode chegar a 30ºC nesta quarta-feira

publicidade

Os gaúchos terão mais um dia de calor fora de época nesta quarta-feira, com tempertura máxima acima dos 25 ºC em todas as regiões do Estado. Em Santa Rosa, Uruguaiana e na Grande Porto Alegre, por exemplo, os termômetros podem registrar até 30ºC durante a tarde. Contudo, as tardes de sol e calor antecedem uma série de dias chuvosos ainda nesta semana. Com isso, a temperatura também deve cair gradualmente.

Nesta quarta-feira, o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, com a presença de nuvens altas no decorrer do dia. De acordo com a MetSul Meteorologia, o dia começa com temperatura amena na maioria das localidades gaúchas, entretanto em regiões serranas faz frio no começo do dia, especialmente nas baixadas. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 13 ºC e a máxima de 28ºC nesta quarta-feira, que terá sol e nuvens.

Mínimas e máximas

Torres 14ºC / 27 ºC

Porto Alegre 13 ºC / 28 ºC

Caxias do Sul 10 ºC / 26 ºC

Erechim 23 ºC / 26 ºC

Uruguaiana 18 ºC / 30 ºC

Pelotas 13 ºC / 28 ºC

Santa Rosa 12 ºC / 30 ºC