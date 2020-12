Calor retorna e terça-feira será de sol no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, e o dia será de calor, com as máximas ultrapassando os 30°C em diversas localidades. Deve haver céu claro na maioria das regiões, mesmo com a formação de nuvens esparsas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, pode haver pancadas isoladas de chuva da tarde para a noite, especialmente na Serra. Mais uma vez, as temperaturas mais altas se concentram nas regiões Oeste e Noroeste.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital deve ser de 18°C, e a máxima chega aos 33°C.

Mínimas e máximas no RS

Cruz Alta 17°C / 33°C

Bagé 14°C / 30°C

Rio Grande 16°C / 29°C

Erechim 17°C / 32°C

Vacaria 16°C / 26°C

Uruguaiana 16°C / 33°C