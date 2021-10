Calor segue, mas perde intensidade no RS nesta quinta-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas o calor diminui na comparação com os dias anteriores. Diferente do que ocorreu, a nebulosidade dá as caras na Metade Norte e em pontos do Litoral.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ar seco na madrugada favorece um amanhecer mais ameno, mas já pela manhã aquece. A tarde volta a ser de calor, mas com até 3°C a menos. Nas regiões Oeste e Noroeste, calor ainda deve ser intenso.

Em Porto Alegre, o sol predomina ao longo do dia. Na capital, a mínima será de 15°C, e a máxima chega aos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 15°C / 29°C

Santa Cruz 15°C / 32°C

Uruguaiana 19°C / 35°C

Santa Rosa 19°C 35°C

Torres 16°C / 29°C