Calor segue no RS com máximas ao redor dos 30 ºC nesta segunda-feira

O clima abafado registrado durante o fim de semana segue no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, com temperaturas que podem chegar ao redor dos 30 ºC. Apesar do sol com nuvens em grande parte do Estado, regiões Sul e Campanha podem ter chuva durante o dia.

As temperaturas mais elevadas devem ser sentidas na região do Noroeste gaúcho. Em Santa Rosa, por exemplo, a máxima deve ser de 30 ºC durante o dia. Já na costa, como em pontos da Lagoa dos Patos e entorno, deve haver nevoeiro costeiro e nuvens baixas com temperatura mais baixas.

Em Porto Alegre, conforme a MetSul, a mínima deve ser de 17 ºC e a máxima de 25 ºC nesta segunda-feira.

Confira as mínimas e máximas em alguns cidades gaúchas

Torres 17 ºC / 21 ºC

São José dos Ausentes 8 ºC / 23 ºC

São Miguel 16 ºC / 27 ºC

Erechim 13 ºC / 25 ºC

Santa Rosa 16 ºC / 30 ºC

Santa Cruz 17 ºC/ 28 ºC

Santiago 16 ºC / 27 ºC

Uruguaiana 28 ºC / 25 ºC

Pelotas 16 ºC / 20 ºC