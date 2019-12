Calor traz chuva de verão ao RS nesta sexta-feira

publicidade

A sexta-feira será de sol e calor no Rio Grande do Sul. Algumas nuvens também devem ser registradas durante o dia no Estado. A temperatura será amena nas primeiras horas do dia e sobe acentuadamente no período da tarde, chegando a 35ºC em Uruguaiana – a maior máxima do RS para esta sexta.

O aquecimento induzirá a formação de áreas de instabilidade que, em alguns pontos, já podem provocar chuva localizada durante o período da manhã. Entretanto, a chuva deve cobrir o maior número de regiões só no período da tarde. As precipitações serão irregulares em sua distribuição.

Devido ao calor, não está descartada a possibilidade de temporais em algumas localidades.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 33ºC. Segundo a MetSul Meteorologia, a períodos de chuva devem ser registrado no Estado até o sábado. A partir do domingo, o sol predominará todas as regiões e o calor ficará intenso podendo marcar máxima de 37ºC durante a semana.

Mínimas e máximas

Torres 19ºC / 28ºC

Ausentes 24ºC / 25ºC

Erechim 19ºC / 29ºC

Santa Rosa 22ºC / 33ºC

Santa Cruz 20ºC / 34ºC

Uruguaiana 22ºC / 35ºC

Bagé 20ºC / 33ºC

Chuí 20ºC / 31ºC