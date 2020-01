Caminhão bate em prédio e motociclista morre em acidente na BR 116

publicidade

Um acidente matou um motociclista, na tarde desta sexta-feira, na BR 116, em São Leopoldo. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão saiu de pista, colidiu com a moto, parada no acostamento, e invadiu um prédio na lateral, no sentido Interior-Capital do km 247.

No imóvel, ninguém se feriu. A PRF confirmou que uma pista lateral permanecia com desvio, às 16h, para o trabalho da perícia. O motivo do acidente ainda não se esclareceu.