Caminhão tomba e espalha lixo em uma das pistas na BR 290 em Eldorado do Sul

* Com informações do repórter Felipe Samuel



Um caminhão tombou por volta das 11h deste sábado, no km 107, da BR 290, em Eldorado do Sul. A carga de, pelo menos, 22 toneladas de lixo ficou espalhada por cerca de 50 metros na pista sentido Porto Alegre / Interior. Ele ficou parcialmente bloqueada, mas não chegou a provocar congestionamentos.

O motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Um caminhão guincho está no local, que fica próximo a fábrica da Dell computadores, tentando desvirar o veículo acidentado. A Polícia Rodoviária Federal ainda não tem a identificação do condutor e irá apurar as causas do acidente.