Campanha busca conscientizar para uso de capacete na pista de skate da Orla do Guaíba

A alta nos números de lesionados que chegam ao HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre, após acidentes e quedas na nova pista de skate na Orla do Guaíba, preocupa a primeira-dama da cidade, Valéria Leopoldino. Nesta terça-feira, ela esteve presente no local, distribuindo adesivos e conscientizando os skatistas, que estavam, em sua maioria, sem capacete, sobre o uso de equipamentos de proteção. A ação faz parte da campanha Skate na veia, capacete na cabeça.

"Minha preocupação é de mãe. O skate é um esporte incrível, mas ele deixa o corpo, principalmente a cabeça, exposto", afirma Valéria. Segundo a primeira-dama, é preciso conscientizar não apenas os que andam de skate, mas também os que se aventuram pela pista com patinete, patins e bicicletas.

A primeira-dama já conversa com a Secretaria Municipal de Esportes para talvez tornar obrigatório o uso da proteção na cabeça. "É como o cinto de segurança para motoristas, no ínicio era difícil, mas hoje em dia já saímos da garagem de cinto", comparou.

O editor de vídeos, Bernardo Perroni, estava pela segunda vez aproveitando a estrutura das novas pistas e era um dos poucos com equipamento de segurança. "Eu faço questão de usar para me sentir mais seguro. Às vezes a galera não quer usar por vergonha, mas não me importo com isso", afirmou. O empresário e monitor de judô, Augusto Pinheiro de Oliveira, vai com frequência andar de skate na Orla e passou a usar sempre o capacete.

Ele é inclusive a favor da presença de um instrutor em certas áreas das pistas, pois já viu muitas quedas e pessoas se machucando. "Precisa ter uma pessoa dando dicas, alguém que limite a entrada de crianças pequenas na pista. Faltam instrutores para evitar acidentes", opina.