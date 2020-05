Campanha das Lojas Becker doa dez toneladas de alimentos para famílias de Porto Alegre

publicidade

As Lojas Becker, que realiza em parceria com o Correio do Povo a campanha “Unidos pela Vida”, doaram 10 toneladas de alimentos, separadas em cestas básicas, com o objetivo de auxiliar as famílias que mais precisam durante este período de enfrentamento ao novo coronavírus.

Segundo a empresa, a doação foi realizada na semana passada e as cestas básicas foram encaminhadas para todas as filiais. Em Cerro Largo, na região das Missões, onde está localizada a matriz das Lojas Becker, as doações já foram encaminhadas para entidades assistenciais do município.

As demais doações, que foram encaminhadas para as mais de 240 lojas Becker, serão repassadas para as instituições ao longo dos próximos dias. Conforme a empresa, os funcionários também estão mobilizados e realizam campanha individual para convocar a população em geral para doar.

Diversos empresários também já entraram em contato com as Lojas Becker, demonstrando interesse em fazer parte desta corrente do bem. Apesar de não haver, até o momento, um levantamento das doações que vêm sendo realizadas desde 28 de abril, a movimentação tem sido significativa em todas as filiais.

Foto: Divulgação / CP

Com a intenção de apoiar quem mais precisa, o diretor de negócios das Lojas Becker, Júnior Becker comentou sobre a doação expressiva feita pela rede de lojas na semana passada. “Precisamos abraçar essa causa, a ideia da doação é ajudar as pessoas que mais necessitam, a intenção dessas 10 toneladas (doadas na semana passada pelas Lojas Becker) foi justamente dar um pontapé inicial, até para demonstrar para nossos colaboradores, clientes, amigos, para participar também, para ver que a Becker também já entrou ajudando na campanha”, destacou Júnior Becker.

Os idealizadores da iniciativa “Unidos pela Vida” convidam a população gaúcha a doar alimentos não perecíveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que serão disponibilizados para instituições de saúde e centros de assistência social em diversas localidade.

O objetivo da campanha é amenizar as dificuldades enfrentadas por diversas famílias durante a pandemia do novo coronavírus, através da entrega de alimentos e também fortalecer o enfrentamento dos profissionais da saúde que atuam no tratamento dos pacientes com a doença.

As doações deverão ser levadas até alguma unidade da rede das Lojas Becker no Estado, que estão espalhadas por todas as regiões. Para conferir os endereços, basta acessar o site da empresa.