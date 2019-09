Candidatura do líder indígena Raoni é proposta ao Nobel da Paz

publicidade

A Fundação Darcy Ribeiro propôs a candidatura do chefe indígena Raoni ao Prêmio Nobel da Paz, por sua luta pelos povos indígenas e pela preservação da Amazônia. "A iniciativa reconhece os méritos de Raoni Metuktire enquanto líder de renome mundial, que, do alto de seus 90 anos, dedicou sua vida à luta pelos direitos dos indígenas e pela preservação da Amazônia", justificou a Fundação em um comunicado, lançando a hashtag #raoninobeldapaz2020 nas redes sociais.

O regulamento do Prêmio Nobel da Paz estipula que a indicação pode ser feitas por membros de Assembleias Nacionais e alguns professores de universidades. A Fundação Darcy Ribeiro também pediu o apoio do presidente francês, Emmanuel Macron, que se reuniu com Raoni em paralelo da cúpula do G7, em Biarritz, no sudoeste da França.