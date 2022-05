Carnaval de Porto Alegre começa na sexta-feira no Complexo Cultural do Porto Seco

publicidade

Nesta sexta-feira, o Carnaval de Porto Alegre começará oficialmente com o desfile do Grupo Prata no Complexo Cultural do Porto Seco, no bairro Rubem Berta. No sábado e domingo é a vez do Grupo Ouro e do Grupo Bronze, respectivamente, ocuparem o sambódromo. No total, 22 escolas de samba participarão da festa de Momo.

É esperado um público de 20 mil pessoas para a festa, que não ocorreu nos últimos dois anos. Os ingressos estão a venda exclusivamente pela internet e em combos para os três dias. Uma novidade este ano são as arquibancadas cobertas, com 1,5 mil lugares. Além da arquibancada, foram colocados a venda 188 camarotes, que já estão esgotados em alguns setores. Os valores variam de R$ 37,50 a R$ 4.068. Os ingressos estão disponíveis até a sexta-feira no link.



A estrutura contempla, ainda, praça, sete bares e arquibancadas. Toda a estrutura acomodará 4.660 pessoas por noite de desfiles. O Complexo do Porto Seco terá ainda uma área externa com ofertas de bares e o tradicional Butekão do Samba. Cada consumidor poderá ingressar no parque com apenas um litro de bebida não alcoólica e alimentos acondicionados em invólucro que não cause ferimento ou possa ser usado como arma. Também poderão entrar com uma porção individual de refeição, como sanduíche, pacote de bolachas ou salgadinhos. É proibido a utilização de talheres metálicos e garrafas de vidro.



Ordem dos desfiles



• Sexta-feira / Sábado - Grupo Prata

21h - Tribo Carnavalesca Os Comanches

22h - Unidos da Vila Mapa

23h - Copacabana

00h - Realeza

1h - Praiana

2h - Unidos de Vila Isabel (Viamão)

3h - União da Tinga

4h - Academia de Samba Puro

• Sábado / Domingo - Grupo Ouro



21h - Fidalgos e Aristocratas

22h10 - Acadêmicos de Gravataí (Gravataí)

23h20 - União da Vila do IAPI

24h30 - Império do Sol (São Leopoldo)

1h40 - Bambas da Orgia

2h50 - Estado Maior da Restinga

4h - Imperadores do Samba

5h10 - Imperatriz Dona Leopoldina

6h20 - Império da Zona Norte

• Domingo - Convidadas - 30 minutos de desfile

17h40min - filhos da Candinha

18h20min - Império dos Herdeiros

• Grupo Bronze - 40minutos de desfile

19h - Cohab-Santa Rita

19h50min - Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo)

20h40min - Unidos do Guajuviras (Canoas)

21h30min - Mocidade da Lomba do Pinheiro

22h20min - Acadêmicos da Orgia

23h10min - Filhos de Maria

Esquema de transporte

A prefeitura prepara um serviço especial de segurança, saúde e transporte para o Carnaval de Porto Alegre, que ocorre nos dias 6, 7 e 8 de maio, no Porto Seco. No último domingo, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fez um mutirão de limpeza nas proximidades do complexo cultural. Foram retiradas 250 toneladas de material e entulho do local e arredores.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contará com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) avançada no local, das 18h até 8h. O espaço terá três médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem. Haverá também duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) à disposição.



Na unidade móvel de saúde, serão oferecidas vacinas contra a Covid-19 e gripe. Já na unidade móvel Fique Sabendo, o público poderá realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C. No local, também serão fornecidas informações sobre nutrição, atividades físicas, prevenção à dengue, saúde da mulher e do homem.



A SMS também contará com uma equipe volante que percorrerá diferentes locais do Complexo Cultural do Porto Seco, distribuindo preservativos e materiais informativos aos foliões.



Segurança - A Guarda Municipal estará presente no Porto Seco para auxiliar no reforço da segurança entre os foliões. Ao todo, 30 agentes irão atuar no sambódromo, divididos em 15 viaturas. Além de monitorar o público em geral, as guarnições também estarão a postos para prestar apoio aos fiscais municipais e agentes de trânsito.



Transporte - Para facilitar o acesso do público, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa as linhas de ônibus que atendem a região. Os locais dos terminais podem ser conferidos no mapa abaixo. As tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC e a localização em tempo real pode ser acessada na função GPS do aplicativo TRI (Cittamobi).





Linhas que atendem a região:



E10/E10.1 - Restinga Carnaval (via Lomba): saída do terminal da Restinga Nova até o Porto Seco. Retorno no final dos desfiles com veículos à disposição conforme a demanda no local.



T6.1 – Transversal 6 Carnaval: atendimento a partir das 19h para o início do evento. Não final, viagens direto ao Centro, com saídas de acordo com a demanda com veículos articulados.



633 – Costa e Silva: ativação da linha como reforço à linha 633.3, com viagens dia 6, das 23h15 às 5h45; dia 7, das 20h15 às 5h45; e dia 8, das 19h15 à 1h45.



B02 – Leopoldina Aeroporto: tabela normal com acréscimo de viagem no final da operação para atendimento aos usuários do Trensurb. Viagens extras dia 6: 22h40/23h30; dia 7: 5h/21h30/22h30/23h30; e dia 8: 5h30/21h30/22h30.



E33 – Centro/Evento (via Assis Brasil): deslocamento do Centro para o evento a partir das 19h, nos dias 6 e 7, e a partir das 17h no dia 8. Veículos à disposição para fazer o atendimento no final do evento.