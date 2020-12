Carne suína é a mais procurada para ceia de Ano Novo

publicidade

A manhã desta quinta-feira foi marcada pelo movimento de compras de última hora dos ingredientes para a ceia de Ano Novo no comércio em Porto Alegre. Nos açougues e supermercados, a maior procura era a carne suína, nas mais diferentes apresentações, como manda a tradição. Para o almoço do dia 1º de janeiro, nesta sexta-feira, a carne de porco disputava as atenções com a carne de gado para o churrasco em família.

No entanto, o bacalhau foi também um produto bem procurado por exemplo no Mercado Público. O pescado já é muito consumido nesta época pela comunidade de descendência portuguesa na cidade. De modo geral, a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, avaliou que o movimento estava tranquilo.

Outros ingredientes para a ceia do Ano Novo estavam sendo igualmente comprados no Mercado Público, como lentilha, farofa, fios de ovos, compotas e gelatinas, além de frutas. As uvas também não foram esquecidas pelos consumidores sejam para sobremesa ou simpatia na virada de 2020 para 2021.