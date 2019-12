Carreta tomba, pega fogo e mata ao menos um na região metropolitana de São Paulo

publicidade

Uma carreta caiu do rodoanel Mário Covas e atingiu pelo menos três veículos na rodovia Raposo Tavares, no km 14, sentido interior, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, após a queda, o veículo, que transportava areia, pegou fogo. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dez viaturas dos bombeiros, o helicóptero Águia 23 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para prestar atendimento. Segundo a concessionária ViaOeste, a rodovia Raposo Tavares está completamente bloqueada no sentido interior, provocando dez quilômetros de congestionamento.

Enquanto no sentido capital, a via está parcialmente interditada. Devido à fumaça proveniente do incêndio, o km 24 do rodoanel Mário Covas, no sentido Bandeirantes, também está completamente bloqueado, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem.