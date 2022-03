Carro invade calçada e deixa três feridos em Tramandaí, no Litoral Norte

publicidade

Um veículo desgovernado atropelou três pessoas na calçada de uma lancheria na avenida Fernandes Bastos, na área central de Tramandaí, no Litoral Norte. O acidente de trânsito ocorreu na noite desse domingo.

Uma idosa estava em uma parada de ônibus e foi atropelada primeiro por um Honda HRV, de cor branca. Em seguida, as vítimas foram dois jovens que estavam sentados em volta de uma mesa na calçada do estabelecimento comercial. Eles perceberam a aproximação descontrolada do carro, que vinha da avenida da Igreja. Ambos pularam para trás, sendo mesmo assim atingidos. Um deles, que foi arremessado pelo automóvel, permaneceu hospitalizado.

Outras pessoas que estavam próximas conseguiram correr para longe, incluindo uma mulher com uma criança. O Honda HRV parou somente após chocar-se contra um poste de concreto e bater ainda em um Chevrolet Meriva que estava estacionado na frente da lancheria.

O motorista do automóvel, de 25 anos, teria sofrido um mal súbito e perdeu o controle do carro. Ele não estava embriagado. Segundo os familiares do condutor, ele tem epilepsia e convulsiona com frequência.

A ocorrência mobilizou o efetivo do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) da Brigada Militar, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial registraram o acidente de trânsito e estão agora sendo analisadas, entre outras diligências.