Casal provoca confusão ao tentar embarcar com coelho em voo em SP

publicidade

Um casal provocou confusão ao tentar embarcar com coelho de estimação em voo internacional no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na última quinta-feira (18). Um vídeo, que circula nas redes sociais, registrou os passageiros discutindo e xingando funcionários da companhia aérea KLM. Nas imagens, o casal afirma que possui a liminar necessária para o embarque do animal na cabine do avião.

"Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança {...} Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência", afirmou a assessoria de imprensa da KLM por nota.

Após intensa discussão, os passageiros, funcionários da companhia e seguranças chegam a trocar agressões físicas no saguão do aeroporto.

Segundo a KLM, o casal perdeu o voo quinta, mas conseguiu embarcar nesta sexta-feira (19).

Veja a nota da companhia KLM:

"Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho. Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência. A KLM lamenta profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque. A companhia condena qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores, e uma investigação está em andamento para entender os fatos."