Casarão pega fogo no Centro de Garibaldi

Um incêndio de grandes proporções consumiu um casarão histórico no Centro do município de Garibaldi, na serra gaúcha, na manhã deste sábado. Por volta das 8h, as chamas rapidamente destruíram o imóvel, construído principalmente em madeira na rua Buarque de Macedo. Os Bombeiros Voluntários da cidade, contam com colegas de Carlos Barbosa e também, dos Bombeiros Militares de Bento Gonçalves para aplacar o fogo.

No local, funcionava o antigo Hotel Garibaldi, mas não se sabe se havia pessoas no local quando o incêndio tomou conta do prédio histórico, na altura do banco Sicredi. As grandes chamas já foram controladas, mas alguns focos de fogo ainda impedem que os bombeiros entrem no imóvel para confirmar se há vítimas.

O imóvel estava abandonado há 12 anos e partes da estrutura ainda desabavam durante o trabalho dos cerca de 20 bombeiros que estão no local. O trânsito está bloqueado na região.