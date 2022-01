Casos de Covid-19 no Estado aumentam quase 400% em quatro dias

publicidade

Em apenas quatro dias, o Rio Grande do Sul registrou aumento de quase 400% no número de novos casos de Covid-19. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), na segunda-feira (3), foram 1.370 casos de Covid-19. Nesta quinta-feira, quatro dias depois, foram 5.363 registros.

O aumento na procura por testes e atendimento tem sido registrado em todo o Estado no início deste ano. Uma consequência foi a divulgação, na terça-feira, pelo Gabinete de Crise do governo do Estado da emissão de 'Avisos' a todas as regiões Covid do Rio Grande do Sul.

O boletim da SES ainda reporta hoje mais três óbitos por Covid-19, fazendo o total de mortes por coronavírus no Estado chegar a 36.473.