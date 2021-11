Casos de Covid-19 triplicam em Serrana; óbitos seguem em baixa

publicidade

A cidade de Serrana (SP), com a pandemia de Covid-19 controlada desde o término da vacinação em massa com a CoronaVac, em abril, teve o triplo de casos confirmados do vírus de setembro para outubro, e continuam em progressão em novembro.

Em setembro, foram 179 casos registrados, o menor número desde dezembro do ano passado. No mês passado, a quantidade subiu para 563, o que representou um aumento de 214%.

Em proporção, com dados da prefeitura disponíveis até domingo (21), o indicativo é de que este mês a alta permaneça, uma vez que foram 505 registros em 21 dias. A média de 24 casos diários é superior à dos dois meses anteriores.

A respeito do aumento de casos confirmados, o prefeito Léo Capitelli (MDB) demonstrou tranquilidade devido aos números de óbitos e internações não apresentarem o mesmo ritmo de crescimento.

“Importante destacar que embora o contágio pela Covid-19 tenha aumentado em outubro e novembro, com relação aos meses anteriores, o que nos tranquiliza é que as internações e os óbitos continuam estáveis, ratificando a importância da vacinação”, afirmou Capitelli.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também destacou que as mortes e internações se mantiveram estáveis.

“Houve um aumento de infecções. Apesar disso, a imunidade pra casos graves e óbitos se manteve. Esse é o dado importante”, afirmou Covas.

Em estabilidade, óbitos continuam baixando. Desde março, mês em que o município do interior paulista registrou mais mortes pelo novo coronavírus, os números baixaram progressivamente até chegarem a um ritmo de estabilidade.

Em agosto, voltaram a aumentar, baixando novamente em setembro e outubro. Neste mês, duas mortes ocorreram pela doença até 21 de novembro

Atualmente, Serrana possui oito pessoas internadas em decorrência do coronavírus.

O estudo do Instituto Butantan, que avaliou a eficiência da CoronaVac na diminuição das taxas de transmissão do vírus alcançou 97,9% dos adultos da cidade, ou 27.150 pessoas em uma população total de 45.644 habitantes.