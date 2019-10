Casos de sarampo chegam a 15 no Rio Grande do Sul

publicidade

Subiu para 15 o número de casos confirmados de sarampo no Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Outros 20 casos ainda estão em investigação, enquanto 366 foram descartados. Houve, até o momento, 401 notificações.

Dos 15 casos confirmados no RS, oito são de residentes em Porto Alegre, três em Gravataí, dois em Cachoeirinha, um em Dois Irmãos e um em Ijuí. A maioria (5) tem entre 20 e 29 anos. Além disso, oito dos pacientes não têm registros ou não foram vacinados.

Segundo a SES, O último caso confirmado foi em 28 de setembro. Para o Ministério da Saúde, o surto será considerado encerrado quando não houver novos casos após 90 dias do último caso.

No Brasil, já houve a confirmação de 6.640 casos de sarampo neste ano, em 21 estados diferentes. A maioria, 96%, está concentrada em São Paulo. Para conter a circulação da doença no país, foi iniciada na segunda-feira passada a campanha de vacinação contra o sarampo. Devem se vacinar crianças a partir de 6 meses de idade, com esquema vacinal incompleto.