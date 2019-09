Cavalos aparecem mortos em propriedade na zona rural de Gravataí

publicidade

Após receber uma denúncia, o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Gravataí confirmou a existência de 13 cavalos mortos em uma propriedade no bairro Costa do Ipiranga, na zona rural do município. A denúncia chegou na última terça-feira e, na quarta, foi realizada uma vistoria in loco e coleta de amostras para descobrir a causa da mortandade dos animais. O material, como sangue, será encaminhado para exame laboratorial.

No local, compareceram também equipes da Coordenadoria do Bem Estar Animal da Prefeitura de Gravataí, da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Municipal da Agricultura, além da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado. A Polícia Civil já foi comunicada.

Uma égua, com dificuldades respiratórias e cardíacas, chegou a ser encaminhada agonizando na noite de quarta ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Ufrgs, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. Ela não resistiu e morreu na madrugada de quinta, apesar do atendimento da equipe médica veterinária de plantão. O corpo do animal foi enviado ao setor de patologia da própria instituição, sendo realizada a necropsia e coleta de material para descobrir a causa da morte.