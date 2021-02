CCR ViaSul instalará câmeras de monitoramento na Freeway

publicidade

Até o fim deste mês, a CCR ViaSul irá concluir a instalação de nove câmeras de circuito fechado de televisão, que irão auxiliar no monitoramento da Freeway. Os equipamentos integram as ações da concessionária que integram o Programa de Exploração da Rodovia (PER) no intuito de promover agilidade no atendimento aos usuários que utilizam a rodovia, bem como de promover a segurança e contribuir na fluidez do tráfego da rodovia.

Nesta primeira etapa, as câmeras estarão localizadas entre os kms zero e 25 da Freeway, entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, locais onde o fluxo de veículos é mais intenso, principalmente em períodos de feriados e finais de semana. Esses equipamentos serão geridos pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária, integralmente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelas equipes que atuam no monitoramento das rodovias.

O gerente de Atendimento da Concessionária, Diogo Stiebler, explica que através dessas câmeras, a empresa poderá acompanhar integralmente todos os trechos das rodovias de forma ininterrupta. “Assim, o tempo de atendimento ao usuário que precise de auxílio será ainda menor, uma vez que as equipes que atuam dentro do nosso CCO farão esse acompanhamento, podendo acionar imediatamente as viaturas para o local da ocorrência”, pontua.

A CCR ViaSul prevê a instalação de mais de 310 câmeras ao longo das rodovias sob sua concessão até o início de 2022. Ao todo, mais de 1,1 mil câmeras farão o monitoramento de 100% das rodovias e das passarelas que estão em implantação pela concessionária.



