Centenas de defensores do clima se reúnem em Glasgow na véspera da COP26

Centenas de pessoas se reuniram em Glasgow neste sábado para exortar os líderes mundiais a agirem contra as mudanças climáticas, na véspera da crucial conferência climática COP26. Muitos deles caminharam dezenas ou mesmo milhares de quilômetros até Glasgow, dando início às manifestações que antecedem a conferência do clima da ONU, que vai até 12 de novembro na cidade escocesa.

No final da tarde, a ativista sueca Greta Thunberg, de 18 anos, chegou de trem à cidade escocesa, após participar na véspera de uma ação com outros jovens ambientalistas contra o papel das instituições financeiras na crise climática.

Diante das câmeras, a emblemática líder do movimento Fridays for Future preferiu não fazer declarações, mas escreveu no Twitter: "Finalmente cheguei a Glasgow para a #COP26! Muito obrigada por esta recepção calorosa."

Manifestantes da Espanha, Bélgica e Escócia marcharam pelo centro da cidade sob gritos como "ação já", "ações, não palavras" e "chega de combustíveis fósseis", liderados pelo grupo Extinction Rebellion. "Esperamos medidas mais ambiciosas, que nossos dirigentes políticos tenham consciência da urgência da situação, pois nossos filhos, nossos netos, correm o risco de viver em um mundo muito mais complicado, que vai sofrer graves transtornos climáticos", disse à AFP o aposentado belga Dirk Van Esbroeck, de 68 anos.

Mais de 100 líderes, incluindo o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o indiano Narendra Modi, são esperados na cúpula, considerada fundamental na luta contra as mudanças climáticas.

Ativistas do clima de todo o mundo também estarão presentes. De acordo com os organizadores, até 100 mil pessoas devem comparecer a uma grande manifestação na sexta-feira. "Estamos aqui para exigir justiça climática" para os países do sul, declarou à AFP Becky Stockes, uma tradutora de 31 anos que foi a pé da Espanha até Glasgow. A COP26 é "uma última chance", disse ela, que espera "ver medidas concretas".

Segundo a polícia escocesa, cerca de 10 mil policiais de todo o Reino Unido serão destacados todos os dias durante a COP26, o que representa a maior operação policial já realizada na Escócia.

