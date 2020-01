Cerca de 1,8 tonelada de lixo é recolhido na Orla após festa de Réveillon 2020

publicidade

O mutirão de limpeza da Prefeitura de Porto Alegre, com 40 garis, recolheu pelo menos 1,8 tonelada de resíduos da Orla Moacyr Scliar na manhã desta quarta-feira, após a festa de Réveillon 2020 que reuniu um público estimado em 160 mil pessoas. O volume de lixo, conforme o governo municipal, é 10% menor ante a 2 toneladas recolhidas no ano anterior, no mesmo espaço. Para a retirada dos resíduos, que ocorreu entre 6h30min e 9h30min desta manhã, foram utilizados 455 sacos de lixos.

Durante a festa, o local contou com a disposição de 50 tonéis e 30 contêineres cinzas ao longo do canteiro central da avenida Presidente João Goulart para o descarte do lixo. Dentre os resíduos descartados indevidamente no chão da Orla estão garrafas de vidro, copos plásticos, latinhas e sacolas. O mutirão de limpeza foi realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Além dos tonéis e contêineres extras, colocados especialmente para o evento, o Trecho I da Orla possui 50 lixeiras duplas (uma com 40 e outra com 20 litros de capacidade), e dez contentores triplos extras (com capacidade de até 240 litros cada) aos finais de semana.

Durante o mutirão de limpeza, também ocorreu a retirada dos banheiros químicos – disponibilizados na Praça do Aeromóvel – e da estrutura dos shows que animaram a virada do Ano Novo. Um caminhão pipa esteve no local para uma eventual necessidade de lavagem do espaço. Outros pontos da cidade, como a Cidade Baixa, também receberam o serviço de limpeza na manhã desta quarta-feira.

Limpeza terceirizada

A Orla Moacyr Scliar é adotada pela Uber, que tem como responsabilidade a manutenção do espaço. No entanto, devido às festividades no local, a Prefeitura auxiliou na limpeza de parte do trecho, que compreende a avenida, a ciclovia, o passeio e a beira do lago Guaíba. Os funcionários da Uber seguirão realizando o serviço na parte das escadarias e gramado, de sua competência.