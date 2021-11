Cerca de 12 mil pessoas retornam do feriadão de ônibus

publicidade

Muitos passageiros que aproveitaram o feriadão estendido de Proclamação da República no Litoral Norte e na Zona Sul do Estado deixaram para voltar a Porto Alegre na parte da tarde e no período da noite de ontem. Na Estação Rodoviária, onde na sexta-feira foi verificado grande movimentação de pessoas em direção às praias e para a parte Sul do RS, além de cidades do interior como Caxias do Sul, Pelotas, Santana do Livramento, Passo Fundo e Bento Gonçalves, nem todos regressaram ontem. “Em torno de 12 mil pessoas retornam para o terminal rodoviário até a noite de segunda-feira, e as demais 8 mil voltam apenas na terça-feira”, estima o gerente de Operações da Rodoviária, Jorge Rosa.

Em torno das 16h, o movimento era tranquilo na Rodoviária. “Estou chegando de São Lourenço do Sul, onde estava desde sexta-feira e fui ver familiares”, contou a assistente social Silvia Leticia Fagundes, de 47 anos. A professora Leila Farias, 65, vinha de Tramandaí, onde aproveitou o feriadão na praia. “Fui passar alguns dias com os familiares”, disse. Quatro amigos chegavam de Tramandaí, destino que haviam ido na sexta-feira. “Apesar do frio estava bom e valeu pela viagem”, comentou o estudante Taylor Fonseca de Carvalho, 16.

O movimento era intenso nas principais estradas gaúchas, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), porém sem engarrafamentos de veículos. De acordo com CCR ViaSul – empresa que administra rodovias no Estado –, não havia registros de lentidão até o começo da tarde de segunda-feira. Mas com o entardecer, a situação mudou. Na contagem do Correio do Povo, 96 carros passavam por minuto às 16h15min no posto da PRF localizado no km 91 da BR 290, na entrada de Porto Alegre.

Na saída de Tramandaí pela RS 030 até a Freeway, o trânsito ficou lento por 10 quilômetros. Em Santo Antônio da Patrulha o movimento começou a ficar mais carregado em torno das 17h.

Havia pontos de lentidão no trânsito perto do pedágio de Glorinha na Freeway, porém sem trancar o fluxo de carros. O acostamento foi liberado para os motoristas do km 03 até o km 75 da BR 290. A RS 040 chegou a registrar 15 quilômetros de lentidão, melhorando apenas depois da altura de Águas Claras. O movimento também ficou intenso na Rota do Sol, com previsão de melhorar apenas a partir das 20h. Perto do local onde fica a estátua do Laçador, na entrada da Capital, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanhava a chegada dos veículos.