Cerimônia forma 697 novos policiais militares no RS

Neste sábado, em Porto Alegre, aconteceu a cerimônia de formação de 697 novos policiais militares. O evento foi realizado no campo sede da academia de Polícia Militar, na avenida Aparício Borges, no bairro Partenon.

Antônio Augusto Oliveira Pereira estava emocionado ao ver um dos 17 irmãos se tornando Sargento. "Eu ajudei a criar ele. Viemos em uma van com 15 pessoas prestigiá-lo", conta. O irmão de Antônio foi um dos 697 novos sargentos formados no Curso Técnico em Segurança Pública em seis municípios diferentes no Rio Grande do Sul.

São 607 policiais militares masculinos e 90 femininos, sendo soldados e 3º sargentos. Desses, 335 foram chamados à capacitação pelo critério de antiguidade, e outros 362 mediante aprovação em processo seletivo interno.

