Chega a 221 mil o número de clientes sem luz no RS

publicidade

Ao menos 221 mil pontos seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, em decorrência do ciclone subtropical Yakecan. A CEEE Grupo Equatorial registra, nesta manhã, 187 mil clientes sem energia, localizados, principalmente, nos municípios de Porto Alegre, Pelotas, Viamão, Tramandaí, Guaíba, Rio Grande, Osório, Torres, Alvorada e Santa Vitória do Palmar.

Já na área de concessão da RGE, 34 mil clientes permanecem sem luz. De acordo com a empresa, os principais afetados pelo problema estão em Canoas, Vale do Sinos, Planalto, Serra e Vale do Rio Pardo.

As concessionárias informam que estão com todo o efetivo de trabalhadores nas ruas e que os prazos para solucionar as ocorrências dependem da complexidade de cada caso. O ciclone Yakecan trouxe vários impactos à rede elétrica, incluindo rajadas de ventos de mais de 100 km/h, quedas de árvores, galhos e outros objetos sobre a rede de distribuição de energia elétrica, como telhas de casas, causando interrupções e corte em cabos além da derrubada de postes de distribuição.

Veja Também

Em caso de falta de luz, a CEEE possui os seguintes canais de comunicação para atendimento: site, telefone 0800 721 2333 e o SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de luz).

Já a RGE pode ser contatada por SMS para o número 27350, com o código da conta de energia. Também tem o WhatsApp 51 999550002, site, aplicativo CPFL Energia e o Call Center 0800 970 0900. A companhia alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.