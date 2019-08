Chega a 24 número de mortes por gripe no Estado

publicidade

O último boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES), publicado nesta quinta-feira, revela que subiu para 24 o número de mortes atribuídas à Influenza, no Rio Grande do Sul, desde o início do ano. Os casos mais recentes foram registrados em São Leopoldo, Santa Maria e Guaíba. Embora siga crescendo, o número de óbitos equivale a cerca de 1/3 do total do passado, quando até o final de julho 76 pessoas já haviam morrido.

Foram registradas 182 ocorrências de gripe, até 30 de julho, em 63 cidades gaúchas. A região Metropolitana registra a maior parte dos casos, com 72 diagnósticos positivos para vírus Influenza. Do total de óbitos, dezoito envolveram o vírus H1N1, o subtipo de circulação mais frequente em 2019.

As idades das vítimas variam: vão desde um bebê de menos de seis meses até idosos com mais de 60. A maioria dos casos confirmados para Influenza apresentavam pelo menos um fator de risco. Apenas duas das vítimas haviam sido vacinadas contra a gripe neste ano.