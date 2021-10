Chega a nove o número de mortos em caverna que desabou em São Paulo

publicidade

Nove pessoas morreram neste domingo após o desmoronamento do teto de uma caverna na cidade de Altinópolis (SP), na região de Ribeirão Preto, a 335 quilômetros de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais vítimas no local.

O desmoronamento aconteceu na madrugada deste domingo, durante um treinamento do curso de bombeiro civil que envolveu 26 pessoas. Os feridos foram encaminhados a um pronto-socorro da região.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Major Palumbo, explicou que a corporação está no local desde o início da madrugada.

“O local é de difícil acesso e fica a cerca de 1 quilômetro de distância do ponto onde temos que deixar as viaturas do nono grupamento de bombeiros. Esse tipo de ocorrência demora bastante (para ser encerrada), devido à dificuldade de acesso e estratégia para a retirada das vítimas”, afirmou.

A Gruta Duas Bocas tem 28 metros de altura e cerca de 350 metros de galerias. É uma das principais atrações turísticas do Nordeste paulista e está situada na estrada vicinal Arlindo Vicentini