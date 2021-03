Chega a SP novo lote de insumos da CoronaVac que irá permitir produção de 14 milhões de doses

publicidade

Chegaram no aeroporto de Guarulhos (SP) por volta de 6h10min deste quinta-feira (4) os mais de oito mil litros de insumos para a produção da vacina CoronaVac. A carga, do laboratório Sinovac, responsável pelo desenvolvimento do imunizante contra a Covid-19, veio de Pequim, na China, e antes de desembarcar no Brasil passou por Portugal.

A quantidade de 8.250 litros de insumos permite a produção de cerca de 14 milhões de doses da vacina pelo Instituto Butantan, que atua em parceria com a Sinovac.

O instituto dobrou sua capacidade de produção, passando a operar durante 24h, sete dias por semana. Neste mês, 21 milhões de doses serão entregues ao Ministério da Saúde, número 17% maior do que o previsto, de acordo com o Governo de São Paulo.

Até o final de abril, serão entregues 46 milhões de doses. Até 30 de agosto, outros 54 milhões de doses serão enviadas ao governo federal. As 100 milhões de doses eram esperadas até 30 de setembro, mas com a intensificação da produção, foi possível antecipar a entrega em 30 dias.