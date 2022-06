Chove em quase todo o RS nesta quinta-feira

publicidade

Muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com céu nublado a encoberto na maioria dos municípios. Chove ou garoa em quase todas as áreas do Estado, com alguns intervalos sem precipitação. No Oeste, embora tenha nebulosidade, é menor a chance de chuva.

No Norte do Estado, pode ocorrer aberturas localizadas. A presença de ar quente ainda deve trazer chuva forte isolada e um risco menor de temporais localizados na Metade Norte gaúcha, sobretudo no começo do dia e da tarde para a noite. A temperatura pouco varia, e a umidade segue elevada. Em Porto Alegre, a mínima é de 13ºC, e a máxima chega aos 17ºC.

Segundo a MetSul, a instabilidade deve diminuir gradualmente a partir desta quinta. No fim de semana, ar mais frio e seco tende a avançar com tempo mais aberto, sobretudo no domingo, dia que deve começar gelado e com geada em diversas regiões.

Na noite desta quarta, a Defesa Civil RS emitiu alerta para chuva forte acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 80 km/h e eventual queda de granizo nas áreas em vermelho do mapa. A vigência do alerta é até as 22h. Veja abaixo.

Alerta! ⚠️



Defesa Civil RS alerta para chuva forte acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 80 km/h e eventual queda de granizo nas áreas em vermelho do mapa.



Vigência do alerta até as 22h do dia 22/6



📞 Emergência ligue 190 ou 193. pic.twitter.com/zpbTcGf4Is — Defesa Civil RS (@defesacivildors) June 22, 2022

Veja as mínimas e máximas no RS nesta quinta

Torres 14 ºC / 17 ºC

Caxias do Sul 12 ºC / 14 ºC

Vacaria 13 ºC / 15 ºC

Erechim 14 ºC / 17 ºC

Santa Maria 12 ºC / 16 ºC

Bagé 9 ºC / 14 ºC

Pelotas 10 ºC / 15 ºC

