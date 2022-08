Chuva avança com frente fria para todo o RS nesta segunda-feira

publicidade

Uma frente fria traz muitas nuvens, chuva e trovoadas de manhã no Oeste e no Sul enquanto na Metade Norte o sol aparece com nuvens, nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. Na faixa central do estado, o que inclui Porto Alegre, há sol e nuvens com chance de chuva isolada e passageira.

A frente avança entre a tarde e a noite, o que vai levar chuva e trovoadas a todas as regiões até o final desta segunda. Existe risco de chuva localmente forte e temporais isolados de vento e granizo. No Oeste e no Sul, onde chove desde cedo, a temperatura se eleva menos. No Centro e na Metade Norte, tempo abafado com rajadas de vento Norte.

As mínimas rondam os 14ºC em Santana do Livramento e os 12ºC em Vacaria. As máximas, por sua vez, podem chegar a 27ºC em Torres e 29ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16ºC e 23ºC.

Depois de um julho mais quente, não raro agosto reserva frio muito intenso e, às vezes, com neve. Vai ser o caso de 2022 com a chegada de potente ar polar nesta semana. E não será qualquer frio. A massa de ar frio pode trazer as menores mínimas até agora no ano no RS, em várias cidades; batendo registros de junho.

Antes do ar gelado, teremos chuva. Em dois episódios. Por duas frentes frias. Primeiro, entre até terça, frente fria avança com chuva e raios. O sol retorna com marcas mais baixas no amanhecer da quarta. Na tarde de quarta aquece mais porque entrará ar quente com a atuação de centro de baixa pressão no Norte da Argentina. Aquecimento que precede temporais em várias cidades. Uma potente massa de ar frio, então, toma conta do Rio Grande do Sul na quinta. Esfriará muito e o fim da quinta terá temperatura muito menor que o começo do dia.