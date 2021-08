Chuva causa alagamentos e transtornos em Porto Alegre

publicidade

A chuva desta terça-feira causou alagamentos e transtornos em diversos bairros de Porto Alegre. Na rua Conselheiro Camargo quase esquina com a avenida São Pedro, no bairro São Geraldo, um homem que passava pelo local precisou saltar para conseguir atravessar de lado. “Aqui sempre alaga desta maneira. E os bueiros estão sempre entupidos”, reclamou Valdecir Vasconcelos, 50 anos, que trabalha como transportador de carga. “Não tem vez que chova forte e não fique tudo alagado nesta área”, completou o frentista Sandro Castro, 49 anos.

A reportagem do Correio do Povo circulou por diversos pontos da Capital, onde sinaleiras estavam apagadas ou com outros problemas, casos dos cruzamentos das avenidas São Pedro e Farrapos, nos arredores da Igreja São Geraldo, onde houve falta de energia elétrica, e também no encontro da Cairú com a Farrapos, no bairro Navegantes. Vários pontos da avenida Pernambuco também apresentaram problemas nos semáforos, como nas esquinas com a Cairú e com a Brasil. O trânsito ficou mais lento nestes locais.

Trechos da rua Voluntários da Pátria tinham acúmulo de água, o que obrigou os motoristas a diminuírem de velocidade. Os bairros Farrapos e Humaitá tiveram alagamentos especialmente na avenida A. J. Renner, perto da Arena do Grêmio. Outro ponto que teve alagamento foi na Benjamin Constant, no bairro São João, esquina com a rua Buarque de Macedo. Na rua Dr. Timóteo, onde a CEEE trabalhava para retirada de árvores de grande porte, agentes da EPTC auxiliavam condutores e pedestres.

A Defesa Civil de Porto Alegre informou que um sistema de baixa pressão se aproximou de Porto Alegre, ocasionando uma frente fria que, aliada a um corredor de umidade, favoreceu a ocorrência de chuvas volumosas e temporais isolados. Há risco de transtornos pontuais associados ao grande acúmulo de precipitação em um curto período de tempo, que teve início ontem, e estendendo-se até o fim do dia de hoje. O alerta é preventivo e baseado nas informações publicadas pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Capotagem após acúmulo de água na pista

Em torno das 15h, uma Ecosport vermelha aquaplanou na pista e capotou no km 87 da freeway, no sentido Interior-Porto Alegre. O motorista sofreu ferimentos leves e foi retirado do local por uma equipe do Samu. “O motorista está consciente e teve apenas dores no ombro e nas pernas”, informou o sargento Paulo Eduardo Moreira Farias do Corpo de Bombeiros de Alvorada. A visibilidade na estrada estava bastante prejudicada devido à chuva.

