Chuva diminui no RS e sol deve aparecer nesta sexta-feira

Após cinco dias consecutivos de chuva e céu coberto por nuvens, a sexta-feira será de transição climática no Rio Grande do Sul. A nebulosidade será amena e, em algumas regiões, deve dar espaço para o sol aparecer entre nuvens no Estado. Assim, a maioria das regiões devem registrar chuva e sol durante a sexta-feira.

A maior concentração de chuva e garoa durante a madrugada deve ocorrer nas cidades localizadas nas regiões Norte e Leste do Estado. Do período da tarde para a noite, moradores da região Norte podem receber pancadas de chuva, com possibilidade de trovoadas e queda de granizo isolada.

Em Porto Alegre, o sol deve aparecer entre nuvens durante a manhã e a tarde. Na madrugada e final de dia deve ter registro de chuva. A temperatura mínima na Capital gaúcha é de 20ºC e a máxima de 27ºC.

As regiões do Planalto, Norte, Metropolitana e do Alto Jacuí devem registrar as temperaturas mais altas. É o caso de Santa Cruz que terá mínimas de 18ºC e máximas de 27ºC. O Sul e Extremo Sul devem registrar mínimas mais baixas. Pelotas terá mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. Já Chuí terá mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

O fim de semana deve marcar o fim dos dias chuvosos no Rio Grande do Sul. Entretanto, mesmo com a presença de sol e nuvens, a temperatura deve cair em grande parte das regiões do Estado.

Mínimas e máximas:

Torres 19ºC / 22ºC

Caxias do Sul 17ºC / 22ºC

São Miguel das Missões 19ºC / 25ºC

Erechim 18ºC / 24ºC

Santa Maria 17ºC / 24ºC

Uruguaiana 15ºC / 24ºC

Bagé 16ºC / 25ºC