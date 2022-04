Chuva em Porto Alegre causa queda de árvores e derruba fios energizados sobre as vias

publicidade

A chuva que atinge Porto Alegre nesta quinta-feira causa transtornos no trânsito. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), há pelo menos seis ocorrências de árvores caídas na cidade, causando bloqueios totais ou parciais das vias. Um dos trechos que está parcialmente bloqueado é entre a rua Comendador Creidy e a avenida João Wallig.

12h10 - 🌲 Árvore caída sobre a via na Rua Comendador Creidy x Av. João Wallig, causando bloqueio parcial da via.



Agentes da #EPTC sinalizam e orientam no local. pic.twitter.com/BajBlgBCkp — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) April 28, 2022

Além das árvores caídas, segundo a EPTC, um acúmulo de água na avenida Sertório com a rua Joaquim Silveira e fios energizados sobre as vias, na rua Orlando Silva, no bairro Petrópolis, e entre as ruas Seis e Nove, no Bom Jesus.

Um carro caiu no arroio da Avenida Chuí, no bairro Cristal. Conforme a EPTC, a queda não está afetando o trânsito. No entanto, pode ser que o trajeto fique mais lento no local devido à curiosidade dos motoristas em verificarem o veículo. A empresa diz que até o momento não há informações precisas sobre como o carro caiu no arroio, nem se quem estava a bordo se encontra em bom estado de saúde.

Semáforos da cidade deixaram de funcionar com a chuva. Um dos equipamentos fica entre a avenida Osvaldo Aranha e a rua Santo Antônio. A equipe semafórica da EPTC e a CEEE Equatorial foram acionadas para resolver o problema.

12h30 - Atenção, condutor! Devido à chuva e falta de energia, o semáforo da Av. Osvaldo Aranha x Santo Antônio está fora de operação.@CEEE_Equatorial acionada. pic.twitter.com/D1iFkmk9xT — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) April 28, 2022

Locais com queda de árvore

• Bernardino de Oliveira Paim x Bernardino Silveira Pastoriza - Bloqueio total

• Rua General Gomes Carneiro x Rua Coronel Neves, bairro Medianeira. - Bloqueio total

• Rua Mariano de Matos, 50, bairro Medianeira. - Bloqueio total

• Av. José Bonifácio, 496 - Farroupilha. - Bloqueio total

• Av. João Wallig x Rua Comendador Creidy. - Bloqueio parcial

• Trav. Miranda e Castro, 70, bairro Santana. - Bloqueio parcial.

*Com informações do repórter Lucas Eliel