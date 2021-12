Chuva provoca transtornos e obriga retirada de família na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

A forte chuva que caiu durante a madrugada e parte da manhã desta segunda-feira provocou transtornos em algumas regiões de Porto Alegre. Os alagamentos atingiram diversas ruas e cruzamentos da cidade, mas principalmente no bairro Sarandi, área em que ao menos uma família teve de ser retirada da própria casa por conta da invasão das águas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou nas primeiras horas da manhã uma lista de locais com acúmulo de água. A zona Norte é que a mais registra problemas, com dez locais com alagamentos: Dona Teodora com Dona Sebastiana; Sertório com São Salvador; Sertório com Emílio Lúcio Esteves; Farrapos com Diogo Feijó; São Nicolau com Morretes; Emílio Lúcio Esteves com São Nicolau; Rua Marques do Alegrete com avenida Sertório; rua Zaferino Dias com avenida Assis Brasil, no Sarandi e avenida Pernambuco com a rua Dona Teodora.

08h22 - 💧 Rua Alberto Rangel sem acesso para a Av. Baltazar de Oliveira Garcia, devido ao acúmulo de água.



Agentes da #EPTC sinalizam e orientam a circulação no trecho da Av. Baltazar de Oliveira Garcia. https://t.co/lhjCX3wL42 — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) December 6, 2021

ZONA NORTE

Dona Teodora x Dona Sebastiana

Serório x Rio São Gonçalo

Sertório x São Salvador

Sertório x Emilio Lúcio Esteves

Farrapos x Diogo Feijó

São Nicolau x Morretes

Emílio Lúcio Esteves x São Nicolau pic.twitter.com/rkx0osetdT — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) December 6, 2021

As zonas Leste e Sul também apresentaram locais com alagamentos. Na avenida Protásio Alves, os motoristas precisam ter atenção na altura do número 5153, além das proximidades com a rua Ely Corrêa Prado. Ainda na região Leste, o mesmo acontece com a rua Professor Cristiano Fischer com Ipiranga. Na zona Sul, José de Alencar com a avenida Praia de Belas tem acúmulo de água.

07h15 - 💧 Atenção para os pontos com acúmulo de água na capital, bloqueando parcialmente a circulação.



ZONA LESTE

Av. Protasio Alves, 5153.

Av. Protásio Alves x Del. Ely Corrêa Prado.

Rua Prof. Cristiano Fisher x Av. Ipiranga.



ZONA SUL

José de Alencar x Av. Praia de Belas pic.twitter.com/shP3QTRaZ7 — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) December 6, 2021

A falta de energia elétrica deixou semáforos fora de operação na avenida Osvaldo Aranha com a avenida Venâncio Aires e no cruzamento com a rua Ramiro Barcelos.

*Com informações da Record TV RS